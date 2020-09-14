14 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KPSS lisans soruları sorgulama: 2020 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı

KPSS lisans soruları sorgulama: 2020 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı

KPSS lisans soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ile KPSS Alan Bilgisi oturumları sorularını ve cevap anahtarının 14 Eylül Pazartesi günü yayımlanacağını duyurmuştu. Sınav sonuçları öncesinde soruları görüntülemek isteyen adaylar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İşte 2020 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı sorgulama sayfası...

Giriş Tarihi: 14.09.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 09:18
  • 1
  • 15
KPSS lisans soruları sorgulama: 2020 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı

KPSS lisans soruları ve cevapları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 6 Eylül'de uygulanan KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ile 12-13 Eylül tarihlerinde yapılan KPSS Alan Bilgisi oturumları soruları ve cevap anahtarı için adayların bekleyişi sürüyor. ÖSYM Başkanı Aygün, soruların 14 Eylül Pazartesi günü erişime açılacağını duyurmuştu. Peki, 2020 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
KPSS lisans soruları sorgulama: 2020 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Sorular ve cevaplar henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından sorular erişime açıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

KPSS SORULARI BU SAYFADA OLACAK

ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli KPSS adaylarımız, geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız."

  • 3
  • 15
KPSS lisans soruları sorgulama: 2020 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile (Alan Bilgisi) oturumlarının sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.

  • 4
  • 15
KPSS lisans soruları sorgulama: 2020 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

  • 5
  • 15
KPSS lisans soruları sorgulama: 2020 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020-YDS sonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri,her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.