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KPSS lisans soruları sorgulama: 2020 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı
KPSS lisans soruları ve cevapları nasıl görüntülenir? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ile KPSS Alan Bilgisi oturumları sorularını ve cevap anahtarının 14 Eylül Pazartesi günü yayımlanacağını duyurmuştu. Sınav sonuçları öncesinde soruları görüntülemek isteyen adaylar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. İşte 2020 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı sorgulama sayfası...
Giriş Tarihi: 14.09.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 09:18
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