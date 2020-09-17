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İmamoğlu'nun yalanı ortaya çıktı! Başörtülülere hakaret eden Yeşim Meltem Şişli açığa alınmamış maaşı da tam ödenmiş

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Giriş: 17.09.2020 10:26
Güncelleme:17.09.2020 10:28
İSMEK'te başörtülü kadın çalışanlara hakaret eden ve açığa alındığı açıklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ile ilgili rapor tamamlandı. İBB Temel Haklar Komisyonu tarafından hazırlanan raporu okuyan Komisyon Başkanı Kadir Çakır, Şişli'nin açığa alınmadığını ve maaşının da tam ödendiğini ifade etti. CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu tarafından açığa alındığı iddia edilmişti.
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