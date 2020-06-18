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MAZLUM-DER'den İBB'li Meltem Şişli için flaş hamle

Skandallarıyla bilinen Daire Başkanı 'nin İSMEK kadınları için hakaretleri üzerine yeni bir gelişme yaşandı. avukatı Deliduman “Bu kadının hala görevde olması kabul edilemez, Belediye toplu bir şekilde soruşturma geçirmelidir" dedi.

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Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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MAZLUM-DER'DEN MELTEM ŞİŞLİ İÇİN FLAŞ HAMLE

eski Genel Sekreter Yardımcısı ve şimdiki İBB Daire Başkanı 'nin, İSMEK'in kadın çalışanlarına aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddiasıyla yargılandığı davaya de katılma talebinde bulundu. MAZLUM-DER avukatı Deliduman "Bu kadının hala görevde olması kabul edilemez, Belediye toplu bir şekilde soruşturma geçirmelidir" dedi. Mahkeme, müdahillik talebinin kabul edilip edilmeyeceğine tutuksuz sanık Meltem Şişli'nin yargılanacağı ikinci duruşmada karar verecek.

"İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenen Daire Başkanı Meltem Şişli'nin davasına İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUM-DER) adına Avukat Muşir Deliduman da katılma talebinde bulundu.

"BELEDİYE İŞÇİ ATIMLARINDA FİŞLEMELER OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Çağlayan'da bulunan önünde basın açıklaması yapan Deliduman, dün görülen davaya gözlemci olarak katıldığını belirterek "Gözlemlerimiz sırasında İBB 18 kadına kılık kıyafetlerinde ve cinsiyetçi yaklaşımla hakaret ve tehditlerini gördük bu tamamen mobing uygulamaktır. Aklımıza şu geldi: 'Aman Allah'ım geri mi dönüyor.' Belediye seçimlerinden sonra işçi atılımları noktasında çok büyük fişlemeler olduğunu düşünüyoruz. O mağdurlara 'Başka akrabalarınız belediyede çalışıyor mu' şeklinde sorular sormuş. Böylece bir etiketleme şeklinde fişleme yapıldı." ifadelerini kullandı.

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"BELEDİYE TOPLU BİR ŞEKİLDE SORUŞTURMA GEÇİRMELİDİR"

Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bu konuda atıl kaldığını öne süren Avukat Deliduman, "Şişli ciddi bir soruşturma geçirmeli, bunlar kabul edilemez bir durum." dedi. Şişli'nin çalışanların kıyafetiyle ilgili söylediği sözler iddiasına da değinen Deliduman "Meltem Şişli ne bir moda uzmanıdır ne de bir evlilik arabulucusudur. Şişli sadece çalışma hürriyetini kısıtlamamış, SEDAV sözleşmesini ihlal etmiş ve 'ndaki suç maddelerini işlemiştir. Belediye toplu bir şekilde soruşturma geçirmelidir çünkü bu kadın üst sekreter görevinde hala görevdedir. Bu kabul edilemez bir durumdur. Bugün müdahil dilekçemizi verdik, yargılamalara dahil olmak istiyoruz. MAZLUM-DER olarak nerede bir hak ihlali olursa olsun; bu 28 Şubat'ı ve 'daki cadı avını hatırlatan duruma seyirci kalmayacağız, etkin bir şekilde müdahale edeceğiz."

Mahkeme, müdahillik talebinin kabul edilip edilmeyeceğine tutuksuz sanık Meltem Şişli'nin yargılanacağı ikinci duruşmada karar verecek.

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