ÖSYM son dakika: DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2020 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2020 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuçları 7 Eylül'de açıklandı. 2020 DGS puanlarının belli olmasının ardından öğrenciler tercihlerin hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. 4 yıllık lisans programlarının taban puanlarını merak eden öğrenciler bir yandan da tercih kılavuzunu araştırıyor. Peki, DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2020 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercihlerinin hangi tarihte başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tercih takvimi "DGS tercih kılavuzu" ile birlikte belli olacak. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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