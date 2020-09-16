Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik Bilim Kurulu Toplantısı ardından çarpıcı açıklamalar

Dünya genelinde hayatı olumsuz yönde etkileyen corona virüs vaka sayısının ülkemizde 1.700'lere yükselmesinin ardından hem il valilikleri hem de İçişleri ve Sağlık Bakanlığı önlemlerini arttırdı.

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplantı. Uzun süren toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın karşısına çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından derlenenler;

Salgın dünyada tekrar tırmanışta. DSÖ verilerine göre; koronavirüs yakalananların sayısı 29 milyon 500 bini geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı. Dünya ve biz baştakinden daha zor bir durumdayız. Ağır hasta sayımız 1300'ün üzerinde.

Gerektiğinde size çare aramaya hazır bir sağlık ordumuz var. Sizleri sadece aileniz değil, sizleri düşünen bir devletiniz var. Bizler bu dönemde sağlık sınavını geçemeyenler arasına girmedik.

Salgının başından beri pozitif tanı konmuş vakamız her türlü desteği almıştır. Virüsün iz sürücüleri olan filyasyon ekibimizin sayısı 6 binden 11 bin 230'a çıkmıştır.

Filyasyon ekiplerimiz bildiğimiz hastadan bilmediğimiz hastalara ulaşıyoruz. Her gün ortalama 100 bin test yapılıyor. Sonucu pozitif olan herkesin tedavisine başlanıyor.

2 AYDIR BULAŞICILIK ARTIYOR

İlk döneme kıyasla sağlık çalışanlarımızın yükü 4-5 kat artmış durumda. Onların cephede sizin için göğüs göğüse çarpışan kişiler olduğunu bilin. Bu savaşta hayati cephe hastanelerimizdir. Nadir yetişen insanlarımızı, ömürünü size adayan evlatlarımızı kaybettik. Bize, tedbirlere uyarak yardım edin.

2 aydır bulaşıcılık artmış durumda. Bize, tedbirlere uyarak yardım edin.

HES mobil uygulamasının inmediği telefon kalmamalıdır. Girip çıkacağınız yerlerin son durumunu takip etmelisiniz. Sorumsuzluk göstererek toplumda risk oluşturan kişilere karşı bir diğer uygulama da akıllı bileklik olacaktır. Herkese taşıyıcı gözüyle bakın ve kurallara uyun.

Salgın herkes tarafından önemsenmiyor. Kendisi hasta olmayan taşıyıcılardan virüs başkalarına bulaştığında ağır sonuçlarla karşılaşıyoruz. Tedbir, sağlık ve ahlak sorunudur.

Salgının toplumu zayıf düşürmesine izin vermeyelim. "Nasıl olsa sağlık personeli tedavimi yapar" diye düşünmeyelim. Bu bir hak ihlalidir.

Salgının kontrolden çıktığı şeklinde algılanması, yanlış bir algı olacaktır.

Hastalığa karşı her birimiz yeniden teyakkuza geçelim. Mecbur değilsek dışarıda kapalı ve kalabalık ortamlara girmeyelim. Geriye baktığımızda başarılı ve başarısız dönemlerimiz var. Bayram havasında yaşanan olaylar, taziyeler salgının fırsat günleriydi. Tüm dünyayı tehdit edecek bir döneme yaklaşıyoruz. Grip bu hastalık için çok tehlikelidir. Hapşurmalar ve öksürükler bulaşıcılık artacaktır. tedbirleri uygulamazsak, virüs grip gibi önü açık olacak.

"HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ'NDE İLK AŞI UYGULAMASI YAPILDI"

Şimdi bugüne kadar duymayı en çok arzu ettiğiniz şeyi ihtiyatı elden bırakmadan söylemenin vakti geldi. Bilimsel gelişmeler bu salgının da sonunun yakın olduğuna işaret etmektedir. Aşı konusunda dünya kamuoyuna yansıyan bilgiler umut veren belki de çare bildiren bilgilerdir. Bilim dünyası yılın sonuna kadar sonuç alınacağı konusunda hemfikirdir diyebiliriz. Şu anda hazırlık çalışmaları faz 3 aşamasında olan 9 aşı var. Biz de Türkiye olarak kendi aşı çalışmamızı sürdürürken, en erken uygulama için tedarik teşebbüslerimizi başlattık. Bugün Çin Snovak aşısı Türkiye'de ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesi'nde üç gönüllü insanla başladı.

"SALGININ SONU YAKLAŞIYOR"

Bilimsel gelişmeler bu salgının da sonun yaklaştığını işaret etmekte. Bilim dünyası yılın sonuna kadar sonuç alınacağı konusunda hem fikir diyebiliriz.

Bu yaşadığımız hayat böyle kalmayacak. Gerçek normalimize döneceğiz. Bana ve sağlık ordumuza destek vermenizi istiyorum. Sizleri güç birliğine davet ediyorum.

BAKAN KOCA İLLER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

En çok vaka olan iller, son hafta günlük ortalama vaka sayısına göre, En yüksek artış Kayseri yüzde 39,37, yüzde 38,84 Ankara, yüzde 36,99 Mersin.

Son üç günün son haftayla karşılaştırmasıyla artış yaşanan ilimizin olmaması da son derece umut vericidir.

Hasta sayısında azalış olan illerimiz:

Artvin yüzde 27,1, Bartın yüzde 26,37

Özellikle üç büyük ilimizin genel durumu

Ankara yatak doluluk oranı yüzde 52,9. Yoğun bakım yüzde 64,8, ventilatör yüzde 28,1. Günlük ortalama zatürre vaka oranı yüzde 6,02. Zatürre oranı bizim için son derece önemli, erken tedaviyle zatürrenin azaldığını, tedavi etmekte başarılı olduğumuzu gösteren bir tablo. Son hafta günlük ortalama vaka sayısı son ay vaka sayısına göre artış oranı yüzde 38, 84.

Son hafta günlük ortalama vaka sayısı son ay vaka sayısına göre artış oranı yüzde 38, 84

Son hafta Ankara'nın kontrol altına alındığını söylemek istiyorum. Bu tedbirleri aynı şekilde devam ettirirsek gelecek haftadan sonra bu stabilleşen Ankara'nın durumunun aşağıya doğru düşeceğini rahatlıkla söyleyebilirim.

İstanbul'da yatak doluluk oranı yüzde 55,3, yoğun bakım yüzde 60,2, son ay günlük ortalama zatüre oranı yüzde 6,53, son üç gün ise zatürre oranı yüzde 67.

İzmir'de son ayda yarı yarıya zatüre oranının düştüğünü, orada da filyasyon ve tadevinin erken başladığını, hastane yükünün azaldığını söylemek istiyorum.

Yoğun bakım yataklarımızın doluluk oranlarında az da olsa kısmi bir düşme, buna karşı ventilatör doluluk oranlarımızda son haftalara göre hafif bir yükselme eğilimini görüyoruz.

İl bazında baktığımızda;

Yoğun bakım yatak doluluk oranlarımızı görüyoruz. Karşılaştırdığımızda en dolu illerimiz yatak doluluk oranı, Bartın yüzde 77,32, Batman yüzde 76,4, Sakarya yüzde 76,33, Ordu yüzde 75,98, Samsun yüzde 75,74, Giresin Yüzde 75,34, Hatay yüzde 74,92

Ventilatör doluluğuyla ilgili genel anlamda bir sorun olmadığı rahatlıkla söylenebilir.

Filyasyon için son durum, temaslılardaki filyasyon oranımız yüzde 99,6. Temas bilgisinin öğrenilmesinden sonra ortalama 15 saatte ulaşabilir olduğumuzu görmüş oluyoruz.

Bu zamana kadar yapılan toplam filyasyon kişi sayısı 439 binin üzerinde. Bu kadar büyük bir ekibin sahada her gün olduğunu söylemek istiyorum, dünyada benzerinin olmadığını söylemek istiyorum.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye geneli için sokağa çıkma kısıtlamasının düşünülmediğini belirtti.