İstanbul'da Filyasyon Kurulu 4. kez toplandı
Koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Filyasyon Kurulu'nun 4. kez toplandığını ve 39 ilçedeki son durumların değerlendirildiğini açıkladı.
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dördüncü kez toplanan İl Filyasyon Kurulu'nun, 39 ilçedeki çalışmaları değerlendirdiğini belirtti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Filyasyon Kurulu olarak 4. kez yaptığımız toplantıyla 39 ilçemizdeki çalışmaları değerlendirdik. Koronavirüs ile mücadelenin sahadaki kahramanları olan filyasyon ekiplerimiz, virüsü taşıyan ve temaslı kişileri tespit etmek için tarihi bir görev yapıyor." ifadesini kullandı.
"#GüçTedbirde" etiketiyle yapılan paylaşımda, kurul toplantısına ilişkin videoya da yer verildi.