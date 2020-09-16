Son dakika: MSB duyurdu: Türk ve Rus askeri heyetleri arasında kritik görüşme! Masada İdlib var
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığında İdlib’deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı yapacak." denildi.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri heyetlerin İdlib'deki gelişmelerle, sahadaki son durumun ele alınacağı toplantı gerçekleştireceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda İdlib'deki gelişmelerle, sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı gerçekleştirecek" denildi.