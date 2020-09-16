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Son dakika: MSB duyurdu: Türk ve Rus askeri heyetleri arasında kritik görüşme! Masada İdlib var

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığında ’deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı yapacak." denildi.

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Giriş Tarihi: 16.09.2020 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020
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Son dakika: MSB duyurdu: Türk ve Rus askeri heyetleri arasında kritik görüşme! Masada İdlib var

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri heyetlerin İdlib'deki gelişmelerle, sahadaki son durumun ele alınacağı toplantı gerçekleştireceğini açıkladı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda İdlib'deki gelişmelerle, sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı gerçekleştirecek" denildi.

Son dakika: MSB duyurdu: Türk ve Rus askeri heyetleri arasında kritik görüşme! Masada İdlib var SON DAKİKA: MSB DUYURDU: TÜRK VE RUS ASKERİ HEYETLERİ ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME! MASADA İDLİB VAR

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