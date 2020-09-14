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Ankara'da kritik görüşme! Bakan Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Abuhulia'yı kabul etti

, Tümamiral Abdulhakim Abuhulia ile görüştü. Görüşmede barış ve kalıcı istikrarı sağlamak maksadıyla tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanında olduklarını vurgulayan , 'nin 500 yıllık ortak geçmişi, dostluğu, kardeşliği ve kültür bağlarının bulunduğu Libyalı kardeşlerine askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

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Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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Ankara'da kritik görüşme! Bakan Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Abuhulia'yı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Abdulhakim Abuhulia'yı kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Abuhulia ile Bakanlıkta görüştü.

Görüşmede barış ve kalıcı istikrarı sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya'daki meşru hükümetin yanında olduklarını vurgulayan Akar, Türkiye'nin 500 yıllık ortak geçmişi, dostluğu, kardeşliği ve kültür bağlarının bulunduğu Libyalı kardeşlerine askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim ve danışma faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

"LİBYA, LİBYALILARINDIR"

Türkiye'nin, toprak bütünlüğü ve siyasi birliği sağlanmış, Libyalılar tarafından sahiplenilmiş, Libyalıların tamamını kucaklayan bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini dile getiren Akar, "Libya, Libyalılarındır." ifadesini kullandı.

Görüşmede Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal da hazır bulundu.

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