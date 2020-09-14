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Son dakika: Suriye'de Kızılay'a alçak saldırı! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan başsağlığı mesajı

Son dakika haberine göre , "'de yardım çalışmaları esnasında aracına yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifa diliyorum. Mazlum coğrafyalardaki iyilik neferlerimize saldıran eli kanlı katilleri kınıyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

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Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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Son dakika: Suriye'de Kızılay'a alçak saldırı! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan başsağlığı mesajı

Suriye'de savaş mağduru sivillere yardım taşıyan Kızılay ekibinin bulunduğu araca, plakasız iki araçta yüzleri maskeli kişiler tarafından çapraz ateşle saldırı düzenlendi. Saldırıda bir Kızılay görevlisi şehit olurken, bir görevli ise yaralandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, alçak saldırısı sonrası şehit olan personel için başsağlığı mesajı paylaştı.

İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı:

"Suriye'de yardım çalışmaları esnasında Kızılay aracına yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifa diliyorum. Mazlum coğrafyalardaki iyilik neferlerimize saldıran eli kanlı katilleri kınıyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Son dakika: Suriyede Türk Kızılay aracına alçak saldırı! 1 personel şehit SON DAKİKA: SURİYE'DE TÜRK KIZILAY ARACINA ALÇAK SALDIRI! 1 PERSONEL ŞEHİT

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