Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den toz bulutu için yeni uyarı

Bu fırtınanın içinde toz zerrecikleri, toz partikülleri ağız ve burun yoluyla akciğere girmekte ve akciğer içinde solunum yollarında nefes darlığı oluşturabilmektedir. Eğer ortam ve havaya baktığınız zaman böyle hafif gri görünüyorsa, rengi tabiri caize kapanmışsa, koyuluğa doğru gidiyorsa ve bu uçsuz bucaksız şekilde ise toz fırtınası olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Her zaman için fırtına derken, sanki böyle çok sert bir hava esecek gibi, hayır öyle değil. Bazen gece yatarsınız hiçbir şey olmaz ama sabah kalktığınız zaman her tarafın böyle toz zerrecikleri ile kaplandığını görebilirsiniz" dedi.