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Son dakika: Suriye'de Türk Kızılay aracına alçak saldırı! 1 personel şehit

Son dakika haberi... 'de savaş mağduru sivillere yardım taşıyan ekibinin bulunduğu araca, plakasız iki araçta yüzleri maskeli kişiler tarafından çapraz ateşle saldırı düzenlendi. Saldırıda bir Kızılay görevlisi şehit olurken, bir görevli ise yaralandı.

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Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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Son dakika: Suriye'de Türk Kızılay aracına alçak saldırı! 1 personel şehit

Olay, sabah saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen El Bab bölgesine giden 3 kişilik Türk Kızılayı ekibinin bulunduğu araca, Çobanbey-El Bab bölgesi arasında plakasız iki araç içerisindeki yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafeti giymiş kişiler tarafından çapraz ateş açıldı. Kızılay'a ait olduğu bilinen araca yönelik düzenlenen saldırıda Kızılay'ın El Bab Sevgi Mağazası'nda çalışan bir Kızılay personeli hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir Kızılay görevlisinin yaralandığı saldırıdan, bir görevli ise yara almadan kurtuldu. Saldırganların kaçmasının ardından yaralanan Kızılay görevlisi Çobanbey Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Kızılay görevlisinin Türkiye'ye sevk edileceği belirtildi.

Suriyede Türk Kızılay aracına alçak saldırı! 1 personel şehit SURİYE'DE TÜRK KIZILAY ARACINA ALÇAK SALDIRI! 1 PERSONEL ŞEHİT

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Uluslararası hukukla korunması gereken, üzerinde belirgin bir şekilde Kızılay amblemi taşıdığı için uluslararası insancıl hukuka göre dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizin de çabalarıyla saldırganların en kısa zamanda yakalanacağına inanıyorum. Tüm Kızılay camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.



Kızılay Başkanı, Kerem Kınık'ın saldırı haberinin ardından bölgeye hareket ettiği belirtildi.

Kızılay aracına çapraz ateş! 1 personel şehit oldu KIZILAY ARACINA ÇAPRAZ ATEŞ! 1 PERSONEL ŞEHİT OLDU

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