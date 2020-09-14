14 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Bilgilendirme Sayfası'ndan 14 Eylül'e ait vaka sayılarını açıkladı. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 14 Eylül koronavirüs vaka tablosu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da resmi Twitter hesabından vakalar hakkında uyarıda bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Dünya genelinde yeniden yükselişe geçen günlük yeni koronavirüs vaka sayıları, Avrupa ülkelerinin ardından yeniden Türkiye'de de yükselmeye başladı.

Koronavirüs salgınında kontrolün kaybedilmediğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı, 14 Eylül Pazartesi gününe ait koronavirüs vaka tablosunu Covid-19 Bilgilendirme Sayfası'ndan açıkladı.

BAKAN KOCA'DAN TEDBİR UYARISI

Koronavirüs vakalarının açıklanmasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca paylaşımında, "Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60'tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. BİRLİKte TEDBİRlere uyalım" ifadelerine yer verdi.

İşte günün koronavirüs vaka tablosu;

14 Eylül Türkiyenin günlük koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca: Tek tek mücadele edemeyiz... 14 EYLÜL TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI!
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA