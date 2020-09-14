Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Dünya genelinde yeniden yükselişe geçen günlük yeni koronavirüs vaka sayıları, Avrupa ülkelerinin ardından yeniden Türkiye'de de yükselmeye başladı.

Koronavirüs salgınında kontrolün kaybedilmediğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı, 14 Eylül Pazartesi gününe ait koronavirüs vaka tablosunu Covid-19 Bilgilendirme Sayfası'ndan açıkladı.

BAKAN KOCA'DAN TEDBİR UYARISI

Koronavirüs vakalarının açıklanmasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca paylaşımında, "Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60'tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. BİRLİKte TEDBİRlere uyalım" ifadelerine yer verdi.

İşte günün koronavirüs vaka tablosu;