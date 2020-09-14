Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Bilgilendirme Sayfası'ndan 14 Eylül'e ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 14 Eylül koronavirüs vaka tablosu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da resmi Twitter hesabından vakalar hakkında uyarıda bulundu.
Dünya genelinde yeniden yükselişe geçen günlük yeni koronavirüs vaka sayıları, Avrupa ülkelerinin ardından yeniden Türkiye'de de yükselmeye başladı.
Koronavirüs salgınında kontrolün kaybedilmediğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Sağlık Bakanlığı, 14 Eylül Pazartesi gününe ait koronavirüs vaka tablosunu Covid-19 Bilgilendirme Sayfası'ndan açıkladı.
BAKAN KOCA'DAN TEDBİR UYARISI
Koronavirüs vakalarının açıklanmasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uyarılarda bulundu.
Sağlık Bakanı Koca paylaşımında, "Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60'tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. BİRLİKte TEDBİRlere uyalım" ifadelerine yer verdi.
İşte günün koronavirüs vaka tablosu;