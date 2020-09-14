Kayseri'deki millet bahçesine "Recep Tayyip Erdoğan" ismi verilecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, eylül ayı meclis toplantısı, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki toplantıda, 51 madde görüşülerek karara bağlandı.

Millet bahçesine isim verilmesi yönündeki maddenin de görüşüldüğü toplantıda, 1 milyon 260 bin metrekare alana sahip millet bahçesine "Recep Tayyip Erdoğan" ismi verilmesi kararı alındı.

Başkan Büyükkılıç, oylama öncesinde, Millet Bahçesi Projesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kabul gördüğünü ve ihalesinin TOKİ tarafından yapıldığını kaydetti.