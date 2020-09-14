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MSB paylaştı: Göçmenler TCG Bozcaada personelinin dikkati sayesinde kurtarıldı

(), açıklarında görev yapan korveti personelinin dikkati sayesinde tespit edilen göçmenlerin makamları ile koordineli şekilde kurtarıldığını bildirdi.

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Giriş Tarihi: 14.09.2020 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020
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MSB paylaştı: Göçmenler TCG Bozcaada personelinin dikkati sayesinde kurtarıldı

MSB'den yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan açıklarında görev yapan TCG Bozcaada korveti personelinin, 10 gün önce Lübnan'dan hareket ettiği belirlenen ve içinde 1'i ölü 37 kişinin bulunduğu ahşap bir tekne tespit ettiği belirtildi.

Teknede bulunanlar arasında 5 çocuk ile 10 da kadın olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yasa dışı yollardan göç etmeye çalışan teknedekilerden sağlık durumu kritik olan bir çocuk da derhal TCG Bozcaada'nın revirinde tedaviye alındı. Tehlikeli bir yolculuğa çıkan göçmenler TCG Bozcaada personelimizin dikkati sayesinde tespit edilerek, UNIFIL makamları ile koordineli şekilde kurtarıldı."


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