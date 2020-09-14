osym.gov.tr: KPSS soruları ve cevapları saat kaçta açıklanacak? KPSS Lisans soruları nasıl görüntülenir?

Kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS maratonu devam ediyor. ÖSYM'nin takvimine göre, KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 6 Eylül'de, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) oturumları ise 12-13 Eylül'de gerçekleştirilmişti. Bu sınavların tamamlanmasının ardından sonuçları heyecanla bekleyen öğrenciler, sonuç öncesinde sınav soruları ve cevaplarını görüntülemek istiyorlar. ÖSYM ise adayların merakla bekledikleri sorular ile ilgili tarih verdi. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? osym.gov.tr giriş ile KPSS Lisans soruları nasıl görüntülenir?

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli KPSS adaylarımız, geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız."

Soruların saat kaçta yayımlanacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Ancak bir önceki sınav bilgisine göre, soruların öğle vakitlerinde erişime açılması bekleniyor.

KPSS SORULARI BU SAYFADA OLACAK