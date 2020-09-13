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Başkan Erdoğan'ın Macron'a sert sözleri Fransız basınında ses getirdi

Başkan 'ın Cumhubaşkanı Macron'un küstah sözlerine verdiği sert yanıtını manşetlerine taşıdılar. Başkan Erdoğan'ın 'a 'yanlış iş yapıyorsunuz' sözleri ise Yunan medyasında ses getirdi. İşte yaşanan sıcak gelişmelerin detayları...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.09.2020 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020
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Başkan Erdoğan'ın Macron'a sert sözleri Fransız basınında ses getirdi

Başkan 'ın, Doğu 'deki anlaşmazlık nedeniyle 'ye tehditler savuran Cumhubaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik sert uyarıları, dış gündemi sarsmaya devam ediyor.

"TÜRK MİLLETİNİ KARŞINIZA ALMAYIN"

Macron'un, "Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız. Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" sözlerini misliyle iade eden Başkan Erdoğan, cumartesi günü yaptığı açıklamalarda Macron'u Türk milletiyle uğraşmaması yönünde uyardı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yaptığı açıklamalarda 'ın 'nde devam ettiği provokatif hareketlere de değinen Erdoğan, Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de devam ettiği yanlış ve düşmanca girişimlere son vermesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan'ın sert uyarı niteliğindeki bu sözleri ise, Fransız ve Yunan medyasında oldukça ses getirdi.


FRANSIZ MEDYASI: ERDOĞAN MACRON'U TEHDİT ETTİ

Fransız medyası, Başkan Erdoğan'ın ifadelerini şu sözlerle ana sayfaya taşıdı:

Le Monde: Erdoğan, Macron'u tehdit etti: "Türkiye ile kavga aramayın"

Le Figaro: Akdeniz'de gerginlik, Erdoğan, Macron'u "senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak" diye uyardı.

Bfm Tv: Erdoğan, Macron'u Türkiye ile kavga etmemeye çağırdı.

Başkan Erdoğan'dan Macron'a yanıt: Şahsımla daha çok sıkıntın olacak BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MACRON'A YANIT: ŞAHSIMLA DAHA ÇOK SIKINTIN OLACAK

YUNANİSTAN MANŞETLERDE FRANSA'DAN GERİ KALMADI

Başkan Erdoğan'ın Fransa'ya yaptığı uyarılarla yakından ilgilenen Yunan medyası ise, Macron'un uyarılmasını gündeme getirirken, Erdoğan'ın Ege Denizi'ndeki adalara ilişkin ifadelerine de geniş yer verdi.

Capital: Erdoğan, Macron'u tehdit etti: "Türkiye'ye karışmayın yoksa benimle kişisel bir sorununuz olacak"

To Vima: Erdoğan Macron'a yönelik tehditlerde bulundu, Yunanistan'ın yanlış yolu izlediğini söyledi.

Protothema: Erdoğan Yunanistan'a meydan okudu... "Adalarda dolaşmayın"

Başkan Erdoğan Yunanistan'ı uyardı: Yanlış iş yapıyorsunuz! BAŞKAN ERDOĞAN YUNANİSTAN'I UYARDI: YANLIŞ İŞ YAPIYORSUNUZ!

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