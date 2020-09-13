CHP'li Gürsel Tekin partisini yerden yere vurdu!

CHP'nin kanalı Halk TV'de yayına çıkan CHP'li Gürsel Tekin parti yönetimi ve teşkilatlarına eleştirilerde bulundu. AK Parti'nin insani ilişkilerde kendilerinden çok önde olduğunu adeta itiraf eden Gürsel Tekin üye yaparken bile arada büyük bir fark olduğunu söyledi ve CHP'nin yaklaşımının değişmesi gerektiğini belirtti.

BİR TEST YAPTIK!

Bir deneme yaptıklarını aktaran Tekin "Bir deney yapalım dedik, 21 yaşında genç bir arkadaşımız 3 ilçe başkanlığımızı aradı. Üye olmak istiyorum dedi. Hendek gösterdiler. Rakibimizi de arattık. Çok farklı. Değişim, değişim, değişim lazım" şeklinde konuştu.

İşte Tekin'in o sözleri;