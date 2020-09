Kaftancıoğlu'nun Türk hazımsızlığı CHP'yi karıştırdı! “Atatürk soyadıyla sorunlu bir CHP İl Başkanı var!”

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Atatürk'e Atatürk demek yerine Gazi Mustafa Kemal demeyi tercih ettiğini açıkladıktan sonra CHP'lilerden tepki yağdı. Sözcü Gazetesi'nde yer alan Serpil Yılmaz'ın köşe yazısında da Kaftancıoğlu'na tepki yazısı yazıldı. Yılmaz'ın yazısını paylaşan parti mensupları Kaftancıoğlu'nun Atatürk'e yapılanı skandal olarak nitelendirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına her zaman sahip çıkacaklarını belirten CHP'liler, Kaftancıoğlu'nun Atatürk soyadını söyleminde kullanmayacağını açıklaması üzerine büyük tepkilerini sosyal medyada şu şekilde dile getirdiler:

"ONURLA GURURLA HER ORTAMDA SOYADINI SÖYLERİZ"

Gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından "Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partimiz CHP'nin kurucusudur. Adını her yerde ve her koşulda; onurla, gururla söyleriz. ATATÜRK'e bir kez daha saygı ve şükranımı sunuyor, "iki eseri"ne ve ismine her zaman sahip çıkacağımızı bir kez daha ilan ediyorum" dedi.

"ATATÜRK ZAFERİN ADIDIR"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medya hesabından "ATATÜRK zaferin adıdır" dedikten sonra şunları söyledi: "Yedi düveli geldikleri gibi gönderen O'dur. 30 Ağustos Meydan Muharebesi'nin 99. yılı kutlu olsun. Ordular yenilir millet yenilmez. Çünkü hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O Satıh bütün vatandır. ATATÜRK- Mihri Müşfik'in fırçasından."

"ATATÜRK SOYADIYLA SORUNLU BİR CHP İL BAŞKANI VAR"

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt Sözcü Gazetesi'nde Serpil Yılmaz'ın köşe yazısının linkini paylaşarak tepkisini gösterdi. Kaftancıoğlu için ise şunları ekledi: "M. Kemal'in Askeri" olmayı reddeden, ATATÜRK soyadı ile de sorunlu bir CHP İL BAŞKANI !!! Atatürk'e atfen "Gazi Mustafa Kemal" ismini kullanmayı tercih ettiğini söyleyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: "Kendimi ait hissettiğim bir ifade' – Sözcü Gazetesi"

"BU KİMSENİN NE HADDİ NE DE HAKKIDIR."

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekcan: "Bütün kurucu liderler siyasal tarihte soyadlarıyla yer alırlar. Bu saygınlık kimsenin lütfuna bağlı değildir. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük devrimcisi, kurucusu ve liderini ismiyle anmak laubaliliği hiç kimsenin ne haddi ne de hakkıdır. ATATÜRK'e layık olmak da bir erdemdir."

"ATATÜRK'ÜN RUHU ŞAD OLSUN!"

CHP PM Üyesi Eren Erdem ise SAKARYA Meydan Muhaberesi üzerinden tepkisini gösterdi. Erdem aynen şunları söyledi: "Tam 99 yıl geçti. Emperyalist işgal ve sömürgeciliğe karşı verilen kurtuluş savaşının dönüm noktası olan #SakaryaMeydanMuharebesi nin üzerinden 99 yıl geçti. O büyük mücadelenin mimarları, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun"

"ATATÜRK TÜRKİYE'DİR"

CHP Üyesi Çetin Çapan Atatürk demekten onur duyduğunu ve onur duymayanların bu onuru anlayamayacağını #AtatürkTürkiyedir diyerek söyledi: "Mustafa Kemal'e #Atatürk demekten her zaman onur duydum, bu onuru yaşamaya devam edeceğim. #AtatürkTürkiyedir"

"YENİ BİR KURUCU PARTİYE İHTİYAÇ VAR"

Gelişim ve Demokrasi Partisi Kurucu Platformu Özlem Ağırman ise yeni kurucu bir partinin gerektiğini vurguladığı Twitter'daki iletisinde şu satırlara yer verdi: "Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve CHP'nin kurucusudur. Ona Atatürk diyemeyenlerin CHP'si haline gelmiş, kullanım ömrünü doldurmuştur CHP. El birliği ile 1919 ruhuyla yeni bir kurucu parti inşasının zamanıdır. Ülkenin buna ihtiyacı var."

"KENDİ DÜŞÜNCELERİNE UYGUN PARTİLERE GİDEBİLİRLER"

CHP Şerafettin Turpçu ise şunları kaydetti: "CHP her göreve gelenin kendisine göre tarifler ve icatlar yapacağı, içine her şeyin atılacağı bir bulamaç değildir. ATATÜRK ve ESERLERİNİ beğenmeyenler: Kendi düşüncelerine uygun partilere ya da yeni kuracakları partilere gidebilirler..." Turpçu bir başka iletisinde ise şunları dile getirdi: "Uçak fabrikalarını kapatıp uçak, Hıfzıssıhha'yı kapatıp aşı, Pandemi hastanesini kapatıp şifa bulama! Eğitim devrimini Arap çölüne çevir. Sayısız eserleri olan Atatürk'ün adını Erdoğan söylerken, Gül'ümüz tam hecelerken, İl başkanımız Atatürk üzerinden yeniden lügat parçalıyor!"

Ardından bir başka milletvekiline şu yorumu yaptı: "Türkiye'nin ve CHP'nin kurucusunun ismini doğru okumayan, İsmine ve eserlerine lügatlar uyduranın, en büyük ilimizde il başkanı da olsa KURUCUNUN Partisinde ne işi olur, neyi temsil eder?! Ben ABD'nin bölücü BOP'uyla garnizon PKK-PYD devletine hayır demeyen CHP'liye CHP'li demem!"

ATATÜRK'Ü ÖZLEM VE SAYGIYLA ANDI

Yiğit Acar ise "Başkomutanımız, başöğretmenimiz, kurtarıcımız, kurucumuz, ebedi liderimiz, varlığımızı kendisine borçlu olduğumuz Büyük ATATÜRK.. Her gün saygı, şükran ve özlemle anıyorum" dedi.

