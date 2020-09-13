65 yaş üstü hangi illerde yasaklandı? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri kaçla kaç arası? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde risk grubunun en tepesinde yer alan 65 yaş üstü için yeni kısıtlamalar geliyor. Pandemi döneminde uygulanan sokağa çıkma yasağı normalleşme sürecinde kademeli olarak azaltılmıştı. Peki, 65 yaş üstü hangi illerde yasaklandı? 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri kaçla kaç arası? İllerin tam listesi...

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR İÇİN YASAKLAR NELER?

ANKARA: Ankara İl Pandemi Kurulu, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verdi. Öte yandan taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı.

BURSA: Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.