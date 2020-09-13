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Gaziantep'te PKK operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Teröristlere göz açtırmayan emniyet ekipleri, 'teki operasyonda 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Hakim karşısına çıkan 5 kişi tutuklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.09.2020
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Gaziantep'te PKK operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Eylül'de kentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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