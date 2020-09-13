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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 12 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin birçok bölgesi için uyarılarda bulundu. Son zamanlarda artan su baskınları öncesinde uyarı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 il için bilgilendirme yayımladı.

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Giriş Tarihi: 13.09.2020
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 12 ile sağanak yağış uyarısı

Bilecik, , , , , , , , , ve çevreleri ile 'nın kuzey ilçelerinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

kıyıları, Marmara'nın doğusu, , ve çevreleri ile bu akşam saatlerinde Bilecik, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

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