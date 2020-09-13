Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 12 ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin birçok bölgesi için uyarılarda bulundu. Son zamanlarda artan su baskınları öncesinde uyarı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 il için bilgilendirme yayımladı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Doğu Karadeniz kıyıları, Marmara'nın doğusu, Düzce, Zonguldak ve Ordu çevreleri ile bu akşam saatlerinde Bilecik, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.