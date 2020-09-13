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İsveç Kilisesi Başpiskoposu'ndan Kur'an-ı Kerim yakanlara sert tepki

Türkleri 'barbar' olarak nitelendirmeye çalışan sözde medeni Avrupalıların yüzüne gerçekleri vuran oldu. 'te Kur'an-ı Kerim yakma skandalına tepki gösteren Jackelen, "Kutsal kitapları yakmak tam bir barbarlıktır" dedi.

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Giriş Tarihi: 13.09.2020 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020
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İsveç Kilisesi Başpiskoposu'ndan Kur'an-ı Kerim yakanlara sert tepki

İsveç Kilisesi Başpiskoposu Antje Jackelen, son haftalarda İsveç'te Kuran'ı Kerim'in yakılmasına tepki göstererek, "Kutsal kitapları yakmak tam bir barbarlıktır" dedi.

İŞTE ASIL BARBARLIK

İsveç'te geçtiğimiz haftalarda Malmö kentinde bulunan Stortorget'te bir araya gelen aşırı sağcılar, Danimarkalı politikacı Rasmus Paludan'a destek gösterisi düzenlemiş, gösteriler sırasında Kur'an-ı Kerim'i yakarak tekmelemişlerdi. Olayın ardından yüzlerce Müslüman sokaklara dökülmüş, yapılan saygısızlığı protesto etmişti.

İsveç Kilisesi Başpiskoposu Antje Jackelen yaptığı açıklamada, İsveç'te Kuran'ı Kerim'in yakılmasına tepki göstererek, "Kutsal kitapları yakmak tam bir barbarlıktır" ifadelerini kullandı. Başpiskopos, "Bu tür eylemler ülkemizde entegrasyon ve uzlaşma çalışmalarına karşı koyarak, insanlar arasındaki ayrışmayı arttırıyor. Ülkemizde yaşayan Müslümanlara karşı güçlü sevgimizi ifade ediyoruz" dedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde başkent Stockholm'de bulunan Rinkeby semtinin meydanında bir kişi daha Kuran'ı Kerim'i yakmış ve olayın videosunu sosyal medyada yayınlamış. Polis, şahsın etnik gruplara yönelik kışkırtma ve provokasyon yapması nedeni ile soruşturma başlatmıştı.

Türkiyeden İsveçte Kuran-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki TÜRKİYE'DEN İSVEÇ'TE KURAN-I KERİM YAKMA PROVOKASYONUNA TEPKİ

Türkiyeden İsveçte Kuran-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki TÜRKİYE'DEN İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM YAKMA PROVOKASYONUNA TEPKİ

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