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Konya'ya şehit ateşi düştü | Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay şehit oldu

'nin ilçesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 'ın (28) acı haberi, memleketi 'nın Yunak ilçesi 'nde oturan ailesine verildi. Evli olan şehit Aktay'ın 2 ay önce de baba olduğu öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.09.2020 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020
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Konya'ya şehit ateşi düştü | Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay şehit oldu

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay'ın acı haberi, Yunak ilçesinin 'ndeki annesi Nevruz ve babası Salih Aktay'a, askeri yetkililer tarafından verildi.

Acı haberin ardından Aktay ailesinin yakınları da eve akın etti.

Kuzören ve Akşehir ilçesindeki evlere Türk bayrağı asıldı.

4 kardeş olan şehit Aktay'ın, 2 ay önce baba olduğu öğrenildi.

Şehit Aktay'ın cenazesinin yarın (14 Eylül 2020) Kuzören Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

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