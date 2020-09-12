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Son dakika: TOBB ETÜ Mezuniyet Töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Demokrasi ve 'nda düzenlenen ’nin konuşan Başkan , "Ne yaparsanız yapın sizin bu puanlamalarınızın kıymeti yok. Gerçek neyse o. Bizim gerçeklerimiz çok daha farklı." dedi. Başkan Erdoğan, "15 Temmuz destanımızla vesayet heveslilerine asla unutamayacakları bir ders verdik." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 12.09.2020 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020
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Son dakika: TOBB ETÜ Mezuniyet Töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Türk demokrasisinin dibe vurmasının da şaha kalkmasının da sebebi burasıdır. Milletimiz burayı yıllarca Yaslıada olarak adlandırmışlardır Millet için, millet iradesinin tecellisi için mücadelede özellikle 60 sene boyunca Adnan Menderes ve arkadaşlarının akıbetiyle tehdit edilmiştir.

12 Eylül'de bir sağdan bir soldan idam edilen gençlerin acısı yıllar boyu yüreğimizi dağlamıştır.

İstikbal ve istiklal mücadelesini her alanda sürdürüyoruz, yasaklara son verdik, milli iradeyi yeniden hakim kıldık.

NE YAPARSANIZ YAPIN BU PUANLAMALARINIZIN KIYMETİ HARBİYESİ YOK
Bugün Batı'nın bize zaman zaman takıldıkları konular var. Aynı Batı "Türkiye sessiz devrim gerçekleştirdi" diyordu. S&P açıklama yapıyor. Şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor, dibe değil tavana. Onlar da kalkmışlar bizim şimdi puanımızı düşürme tekrar düşürme yoluna gidiyor. Ne yaparsanız yapın bu puanlamalarınızın kıymeti harbiyesi yok. Gerçek neyse o, bizim gerçeklerimiz çok daha farklı.

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