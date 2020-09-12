Bursluluk sınavı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İOKBS adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavı 5 Eylül'de yapılmıştı. Sınav soruları ve cevapları geçtiğimiz günlerde erişine açılmıştı. Sınava katılan öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili detaylar açıklandı. Peki, bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İOKBS soruları ve cevapları nasıl görüntülenir?

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi üzerinden 2020 bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak 2020 bursluluk sınavı soruları ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

5. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

6. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

7. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

8. ve Hazırlık Sınıfı Kitapçığı İçin Tıklayınız

9, 10 ve 11. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız