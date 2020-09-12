12 Eylül 2020, Cumartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 12 Eylül Cumartesi

Son dakika haberi... , covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 98 bin 326 Kovid-19 testi yapıldı, 1509 kişiye hastalık tanısı konuldu.

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Giriş Tarihi: 12.09.2020 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 12 Eylül Cumartesi

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Koronavirüs vaka sayılarının paylaşılmasıyla eş zamanlı olarak açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı: Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç BİRLİKte MÜCADELEdir.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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