Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 12 Eylül Cumartesi

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Koronavirüs vaka sayılarının paylaşılmasıyla eş zamanlı olarak açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı: Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç BİRLİKte MÜCADELEdir.