Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 12 Eylül Cumartesi
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 98 bin 326 Kovid-19 testi yapıldı, 1509 kişiye hastalık tanısı konuldu.
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Koronavirüs vaka sayılarının paylaşılmasıyla eş zamanlı olarak açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı: Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç BİRLİKte MÜCADELEdir.
Bugün yapılan yaklaşık 100 bin yeni test ile 1.509 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Virüsü yenecek güç BİRLİKte MÜCADELEdir. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 12, 2020