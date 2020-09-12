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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 12 Eylül paylaşımı: Unutmadık, unutmayacağız

, Twitter hesabı üzerinden paylaşımında bulundu. Bakan Albayrak, 12 Eylül'de yaşanan acıları anlatan, ATV ekranlarında yayınlanacak olan ''Bizim Hikaye'' isimli filmin fragmanını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: ''40 yıl önce bugün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesini unutmadık, unutmayacağız! O günleri ve yaşananları anlatan bu filmi özellikle de bilmeyen ve görmeyen herkesin izlemesini tavsiye ederim.''

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Giriş Tarihi: 12.09.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 12 Eylül paylaşımı: Unutmadık, unutmayacağız

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 40 yıl önce bugün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesini unutmadık, unutmayacağız! O günleri ve yaşananları anlatan bu filmi özellikle de bilmeyen ve görmeyen herkesin izlemesini tavsiye ederim.

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