Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 12 Eylül paylaşımı: Unutmadık, unutmayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden 12 Eylül paylaşımında bulundu. Bakan Albayrak, 12 Eylül'de yaşanan acıları anlatan, ATV ekranlarında yayınlanacak olan ''Bizim Hikaye'' isimli filmin fragmanını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: ''40 yıl önce bugün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesini unutmadık, unutmayacağız! O günleri ve yaşananları anlatan bu filmi özellikle de bilmeyen ve görmeyen herkesin izlemesini tavsiye ederim.''
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Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 40 yıl önce bugün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesini unutmadık, unutmayacağız! O günleri ve yaşananları anlatan bu filmi özellikle de bilmeyen ve görmeyen herkesin izlemesini tavsiye ederim.
40 yıl...— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 12, 2020
40 yıl önce bugün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesini unutmadık, unutmayacağız!
O günleri ve yaşananları anlatan bu filmi özellikle de bilmeyen ve görmeyen herkesin izlemesini tavsiye ederim. https://t.co/9VwndstZfd