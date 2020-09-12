Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 12 Eylül paylaşımı: Unutmadık, unutmayacağız

Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 40 yıl önce bugün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesini unutmadık, unutmayacağız! O günleri ve yaşananları anlatan bu filmi özellikle de bilmeyen ve görmeyen herkesin izlemesini tavsiye ederim.

40 yıl...

40 yıl önce bugün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesini unutmadık, unutmayacağız!



O günleri ve yaşananları anlatan bu filmi özellikle de bilmeyen ve görmeyen herkesin izlemesini tavsiye ederim. https://t.co/9VwndstZfd — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 12, 2020