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Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik dev şafak operasyonu

'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında, bin 500 polisin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat timlerinin de destek verdiği baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 11.09.2020 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020
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Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik dev şafak operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çok sayıda adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Cumhuriyet Savcılığı'nın izni ile 'nin yanı sıra özel harekat, çevik kuvvet, KOM ve asayiş şubesinden 1500 polisin katılımı ile şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Sabah saatlerinde önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Özel Harekat ekipleri, adreslerin çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, bazı adreslerin kapıları koçbaşı ile kırıldı.

Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, değişik miktar ve türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyona droneler ile havadan da destek verildi.





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