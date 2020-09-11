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Son dakika: Akdeniz'de sıcak dakikalar! F-16'lar havalandı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ''nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi' denildi.

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Giriş Tarihi: 11.09.2020 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020
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Son dakika: Akdeniz'de sıcak dakikalar! F-16'lar havalandı

Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter'dan hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı ile ilgili paylaşımda bulunuldu.

İşte MSB'nin paylaşımı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi.

Akdenizde sıcak dakikalar! F-16lar havalandı AKDENİZ'DE SICAK DAKİKALAR! F-16'LAR HAVALANDI

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