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Akdeniz'de sıcak dakikalar! F-16'lar havalandı

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Giriş: 11.09.2020 16:34
Güncelleme:11.09.2020 16:52
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi' denildi.

Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter'dan hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı ile ilgili paylaşımda bulunuldu.

İşte MSB'nin paylaşımı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi.

Akdeniz'de sıcak dakikalar! F-16'lar havalandı
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