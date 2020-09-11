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İtalya ve Malta Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi suçladı

ve , 'deki gerilimden 'yi suçladı. Skandal açıklamada Türkiye'nin tek taraflı eylemler yaptığını belirten Conte ve Abela, ile Rum kesimine tam destek verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.09.2020 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020
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İtalya ve Malta Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi suçladı

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Doğu Akdeniz'deki gerilimin herkesin zararına olduğunu ve bunu düzeltmek için mümkün olan her şeyi yapmaları gerektiğini bildirdi.

Fransa'nın ev sahipliğinde Korsika adasında gerçekleştirilen MED-7 adıyla anılan Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'ne katılan İtalya Başbakanı Conte ve Malta Başbakanı Robert Abela düzenlenen basın toplantısında konuştu.

YUNANİSTAN'A SAHİP ÇIKTI

Conte, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk tarafının tek taraflı eylemleri karşısında Yunanistan ve Kıbrıs'tan (Rum Kesimi) dostlarımıza güçlü dayanışmamızı belirtmek istiyorum. İtalya olarak biz bunu hep yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu noktada, AB Dönem Başkanı Almanya'nın ve AB liderlerinin süregelen anlaşmazlıkları kökünden ele alan ve diyaloğu yeniden başlatacak daha yapıcı yaklaşımlar için desteklemek önemlidir."

Konuşmasının sonunda AB'ye de seslenen Conte, "AB, Akdeniz'deki liderliğini teyit etmek istiyorsa, burada önümüzde duran zorluklar karşısında üst düzey bir rol oynamalı." dedi.

KORONA SALGININDA EN BÜYÜK DESTEĞİ VEREN TÜRKİYE OLMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfaktanlar, askeri kargo uçağıyla İtalya'ya gönderilmişti.

Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca yazılan, Hz. Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var" sözleri ile 'Türkiye'den İtalyan halkına sevgilerle' notu yer almıştı.

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MALTA DA YUNANİSTAN VE RUM KESİMİNE DESTEK VERDİ

Diğer yandan, Malta Başbakanı Robert Abela da Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri büyük endişeyle yakından takip ettiklerini söyledi.

Yunanistan ve Kıbrıs'a dayanışmasını dile getiren Abela, bölgenin ne denli kritik ve hassas bir dönemden geçtiğinin farkında olduklarını kaydetti.

Başbakan Abela, barış, güvenlik ve istikrara inandığını ve bunun Akdeniz'deki bütün ülkelerin çıkarına olduğunu, bu konularda ileriye gidilebilmesi için diyaloğun üstün kılınması gerektiğini ifade etti.

Abela, ülkesinin, Libya'ya en yakın AB ülkesi olduğunu, bu nedenle transit ülke olan Libya üzerinden gelen göç akışında ön cephede yer aldıklarını belirtti. Abela, bu durumun AB'de de çoğu zaman gözardı edildiğini aktardı.

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