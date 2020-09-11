Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "bizi yiyemezsiniz" paylaşımı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından bir video paylaşımında bulundu. Başkan Erdoğan videodaki açıklamasında, "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayız biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz." şeklinde konuşuyor.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından yıllar öncesine ait bir videoyu paylaştı.
Başkan Erdoğan videodaki açıklamasında, "Hazırladığınız bir Kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayız biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz." şeklinde konuşuyor.
September 10, 2020