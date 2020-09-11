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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "bizi yiyemezsiniz" paylaşımı

Başkan resmi Twitter hesabından bir video paylaşımında bulundu. Başkan Erdoğan videodaki açıklamasında, "Hazırladığınız bir kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayız biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz." şeklinde konuşuyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.09.2020 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan bizi yiyemezsiniz paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından yıllar öncesine ait bir videoyu paylaştı.

Başkan Erdoğan videodaki açıklamasında, "Hazırladığınız bir Kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayız biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz." şeklinde konuşuyor.

Başkan Erdoğandan dünyaya net mesaj: Biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsiniz BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DÜNYAYA NET MESAJ: BİZ SİZE BÜYÜK GELİRİZ, BİZİ YİYEMEZSİNİZ

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