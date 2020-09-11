Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "bizi yiyemezsiniz" paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından yıllar öncesine ait bir videoyu paylaştı.

Başkan Erdoğan videodaki açıklamasında, "Hazırladığınız bir Kurt sofrası var. O kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz. Ama kusura bakmayız biz size büyük geliriz. Bizi yiyemezsiniz." şeklinde konuşuyor.