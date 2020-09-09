Son dakika: CHP'li Faik Öztrak koronavirüse yakalandı
Son dakika haberine göre... CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Covid-19 testim pozitif çıktı, sağlık durumun şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım." açıklaması yaptı.
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Faik Öztrak Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
KORONA POZİTİF
"Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım.
TEST YAPTIRIN
Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum."