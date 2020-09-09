09 Eylül 2020, Çarşamba
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Son dakika: CHP'li Faik Öztrak koronavirüse yakalandı

Son dakika haberine göre... Sözcüsü , "Covid-19 testim pozitif çıktı, sağlık durumun şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım." açıklaması yaptı.

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Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
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Son dakika: CHP'li Faik Öztrak koronavirüse yakalandı

Sözcüsü sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Faik Öztrak Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

KORONA POZİTİF

"Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım.

TEST YAPTIRIN

Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların yaptırmasını rica ediyorum."

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