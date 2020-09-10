Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! Girit Adası açıklarında 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi son depremler sayfasından elde edile verilere göre, Akdeniz'in Girit Adası açıklarında 4.2 şiddetinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi, depremin şiddetini 4.2 olarak kamuoyuna duyururken derinliğini 5.7 km olarak paylaştı.

AFAD son depremler verilerine göre ise, Akdeniz'de meydana son dakika depremi 3.2 şiddetinde ve 10 km derinlikte gerçekleşti.