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Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! Girit Adası açıklarında 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi

Son dakika haberine göre, 'in açıklarında 4.2 şiddetinde bir meydana geldi. son depremler verilerine göre, Akdeniz'in Girit Adası açıklarında meydana gelen deprem, yerin 5.7 km derinliğinde ve 4.2 şiddetinde gerçekleşti. son depremler verilerine göre ise depremin şiddeti 3.2, derinliği 10 km olarak açıklandı.

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Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! Girit Adası açıklarında 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi son depremler sayfasından elde edile verilere göre, Akdeniz'in Girit Adası açıklarında 4.2 şiddetinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi, depremin şiddetini 4.2 olarak kamuoyuna duyururken derinliğini 5.7 km olarak paylaştı.

AFAD son depremler verilerine göre ise, Akdeniz'de meydana son dakika depremi 3.2 şiddetinde ve 10 km derinlikte gerçekleşti.

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