Deprem profesöründen korkutan açıklama: 7 büyüklüğünde deprem üretecek faylar var

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak tarihinde 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde 8 ayda yaklaşık 7 bin deprem üreten fay hattı üzerinde 7 hendek açıldı. 2'si TOKİ evleri bölgesinde, 5'i ise 6. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı içerisinde açılan 7 adet hendek Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve jeoloji mühendisleri tarafından yerinde incelendi. Fay hattı üzerinde açılan hendekleri yerinde inceleyen Prof. Dr. Sözbilir, fay hattı üzerinde geçmiş dönemlerde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve fay hattının 7 büyüklüğünde deprem üretebildiğini belirterek "Bu çalışma aslında Manisa Valiliğinin istediği bir çalışma.

Burada ki askeri alanın yerleşime uygunluk açısından istedikleri bir çalışma. Tabi bu bölgeden Kırkağaç fayı geçtiği için bu fayın yerleşime uygunluk açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Yani biz bu fayı yerleşime kapatmamız gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Hangi kıstaslara göre bunu yapacağız bunlarla ilgili bir çalışma.