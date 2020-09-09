Son dakika: Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 22.32'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem Bingöl ve çevre illerde büyük panik yaratırken, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
#Deprem
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Karliova (Bingöl)
Tarih-Saat : 09.09.2020, 22:32:32 TSİ
Enlem : 39.3291 N
Boylam : 41.0421 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/OE2bdng7IF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 9, 2020
Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.09.09 22:32:32 39.3302 41.0182 4.8 -.- 4.1 4.2 KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL) REVIZE01 (2020.09.09 22:32:33)
2020.09.09 22:23:07 39.3353 41.0130 4.9 -.- 3.3 3.3 KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2020.09.09 22:11:58 38.7000 42.0098 6.4 -.- 2.1 -.- YUNOREN-KORKUT (MUS) İlksel
2020.09.09 20:28:47 38.9248 27.9228 0.0 -.- 1.8 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.09.09 19:31:35 40.6865 27.3937 10.9 -.- 2.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.09.09 19:23:16 40.5360 34.9478 3.6 -.- 2.8 -.- CORUM (CORUM) İlksel
2020.09.09 17:35:22 37.0832 28.4850 0.0 -.- 1.6 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2020.09.09 16:57:20 39.4597 39.1415 5.0 -.- 2.1 -.- KOSELER-OVACIK (TUNCELI) İlksel
2020.09.09 16:14:04 40.7052 27.3878 4.9 -.- 2.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.09.09 15:44:27 36.6577 28.0037 18.1 -.- 1.7 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2020.09.09 15:36:51 40.2838 28.9475 15.9 -.- 1.5 -.- NILUFER-OSMANGAZI (BURSA) İlksel
2020.09.09 15:29:08 40.6745 27.4600 4.4 -.- 1.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.09.09 14:58:05 40.6875 27.2702 5.0 -.- 1.9 -.- KIRAZLI-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2020.09.09 14:25:42 38.6248 39.0997 2.3 -.- 1.6 -.- ASAGIDEMIRTAS-(ELAZIG) İlksel
2020.09.09 14:16:06 36.2135 33.6915 0.0 -.- 1.4 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2020.09.09 13:43:21 37.2437 28.1902 0.0 -.- 2.0 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel
2020.09.09 13:26:43 37.0038 27.4042 12.8 -.- 1.7 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel
2020.09.09 13:24:39 39.7332 42.4710 5.0 -.- 1.5 -.- CETINSU-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2020.09.09 13:03:54 37.4838 36.9358 5.0 -.- 1.8 -.- SEREFOGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2020.09.09 12:15:10 39.2165 28.1023 5.1 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2020.09.09 12:07:09 37.3383 28.1105 0.0 -.- 1.4 -.- YENIKOY-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2020.09.09 12:02:50 37.2030 27.8575 0.0 -.- 1.6 -.- CAMKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.09.09 12:01:50 39.8627 26.2620 5.0 -.- 1.4 -.- BOZALAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2020.09.09 11:45:20 38.7700 42.0190 5.5 -.- 2.1 -.- DURUCAK-KORKUT (MUS) İlksel
2020.09.09 11:43:18 40.6722 27.3565 5.1 -.- 1.9 -.- HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel