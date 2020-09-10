Prof. Dr. Ergün Yıldırım, İBB'deki mobbingi anlattı! İşte CHP'li İBB'nin çalışanlarına uyguladığı zulüm

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Esenler'de Metro İstanbul A.Ş'de işbaşı yapan 88 kadın sürücünün bröve törenine katıldı.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son dönemde tartışma konusu olan İstanbul Sözleşmesi'nden giriş yaparak "Bu sözleşmenin, aslında ne kadar değerli olduğunu, kadın çalışanlarımızın huzurunda tekrar belirtmek istiyorum. Toplumda kadına şiddeti konuşurken, kadının hak ettiği yerde olmadığının birçok örneğini yaşarken, topluma bir de şu manzarayı gösterip, aslında nelere layık olduğumuzu buradan seslenmek ve duyurmak istiyoruz. Yasal ve hukuksal anlamda kadına güvence olan İstanbul Sözleşmesi'ni de bir kez daha desteklediğimizi, kadınların huzurunda belirtmek istiyorum" dedi.

Ayrıca işe alım sürecinin şeffaf yürütüldüğünü vurgulayıp, "Torpilleri kendi birikimleri, kendi başarılarıdır, onlara emek veren, onları eğiten insanlardır, anneleridir, babalarıdır. Onun için helal olsun size. Bu, sizin başarınızdır, kendinizi alkışlayın. Kimsenin kartvizitine ihtiyaçları olmadığını en iyi onlar biliyorlar" ifadelerini kullandı.

'MAAŞINI DA DÜŞÜRDÜLER'

Ancak aynı anlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir kadının babasının sosyal medya üzerinden belediyede yeni dönemde işleyişi anlattığı olay ise akıllarda soru işareti bıraktı.

Sebahattin Zaim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Prof. Dr. Ergün Yıldırım, sosyal medya hesabından kızına karşı uygulanan mobbingi anlattı.

Yıldırım, "Kızım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor. Israrlı karşı çıkmama rağmen İmamoğlu'na oy verdi. Ama İmamoğlu geldiğinden beri işini değiştirip farklı yerlere gönderiyorlar. Çocuk Gelişimi mezunu ve Sosyal Hizmetler'de çalışıyordu. Şimdi de süt dağıtacaksın, Cumartesi çalışacaksın deniliyor. Biz maaşlı memur insanlarız. Kızın tazminatını verip yol gösterebilirsiniz. Mobbing uygulamanın manası nedir? Biz güçsüz insanlarız. Ne zenginiz, ne oligarşilerdeyiz ne de devlet tepesindeyiz. Çocuklarımıza iş bulmak da kolay değil. Allahtan korkun! İmamoğlu geldiğinde maaşında da indirim yaptılar epeyce bir. Bu şahsi meseleni memleket meselesi yapmak değil. Bu, bu ülkede kadın hakları ve adalet diye bağırarak gelenlerin gücü yeten üzerinde yaptıkları adaletsizlik ve mobbingdir. Keşke kamuoyuna açıklamak zorunda olmasaydım" diyerek serzenişte bulundu.

BARIŞ SAVAŞ - SABAH