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MSB paylaştı: Türkiye'den Kıbrıs'ta dünyaya gövde gösterisi

Son dakika haberleri... , Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği tatbikatla gövde gösterisinde bulundu. Milli 'ndan yapılan paylaşımda, Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan fotoğraflar paylaştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.09.2020
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MSB paylaştı: Türkiye'den Kıbrıs'ta dünyaya gövde gösterisi

MSB'den yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020'nin başarıyla devam ettiği belirtildi.

Bakanlık, tatbikattan yeni fotoğraflar paylaştı.

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