MSB paylaştı: Türkiye'den Kıbrıs'ta dünyaya gövde gösterisi
Son dakika haberleri... Türkiye, Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği tatbikatla gövde gösterisinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan fotoğraflar paylaştı.
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MSB'den yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020'nin başarıyla devam ettiği belirtildi.
Bakanlık, tatbikattan yeni fotoğraflar paylaştı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/Fmmc1HETBk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2020