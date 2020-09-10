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MİT'ten tarihi operasyon: PKK'lı terörist İsa Özer Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberi... 'da bulunan / mensubu , 'in yurt dışı operasyonu ile 'ye getirildi. Edinilen bilgiye göre, hakkında yakalama kararı çıkınca Türkiye'den kaçan İsa Özer'in bir süredir Odessa'da olduğu tespit edildi. Terör faaliyetlerini Ukrayna'dan sürdürdüğü belirlenen Özer, MİT'in özel yöntemleriyle Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildi.

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Giriş Tarihi: 10.09.2020 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020
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MİT'ten tarihi operasyon: PKK'lı terörist İsa Özer Türkiye'ye getirildi

Doğubayazıt Sulh Ceza Hakimliğinin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında kırmızı bülten çıkarma çalışmaları yürüttüğü Özer'in "suçu ve suçluyu övmek", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından da hakkında açılmış çok sayıda davası bulunuyor.

PKK/KCK'ya 1996'da katılan İsa Özer'in Romanya'da PKK yanlısı bir dernek üyesi olduğu, Türk vatandaşlarından zorla para aldığı ve haraç topladığı gerekçesiyle bir süre tutuklandığı ve sonrasında sınır dışı edildiği bildirildi.

MİTten tarihi operasyon: PKKlı terörist İsa Özer Türkiyeye getirildi MİT'TEN TARİHİ OPERASYON: PKK'LI TERÖRİST İSA ÖZER TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Özer'in 2012'de PKK/KCK Ağrı yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklandığı, tahliye olduktan sonra 2014'te sözde "PKK/KCK Doğubayazıt Kent Meclisinde yürütme kurulu üyesi" olarak görev aldığı anlaşıldı. Özer, hakkında arama kararı çıkarılması üzerine yasa dışı yollarla Türkiye'den kaçmıştı.

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