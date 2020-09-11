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MİT'ten tarihi operasyon: PKK'lı terörist İsa Özer Türkiye'ye getirildi

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Giriş: 11.09.2020 00:04
Güncelleme:11.09.2020 00:06
Son dakika haberi... Ukrayna'da bulunan PKK/KCK mensubu İsa Özer, MİT'in yurt dışı operasyonu ile Türkiye'ye getirildi. Edinilen bilgiye göre, hakkında yakalama kararı çıkınca Türkiye'den kaçan İsa Özer'in bir süredir Odessa'da olduğu tespit edildi. Terör faaliyetlerini Ukrayna'dan sürdürdüğü belirlenen Özer, MİT'in özel yöntemleriyle Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildi.
MİT'ten tarihi operasyon: PKK'lı terörist İsa Özer Türkiye'ye getirildi
MİT'ten tarihi operasyon: PKK'lı terörist İsa Özer Türkiye'ye getirildi
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