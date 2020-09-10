CHP'de koronavirüs paniği! Tek tek yakalandılar

CHP'de koronavirüs vakalarında üst üste kötü haberler gelmeye başladı. Kılıçdaroğlu'na en yakın isimler koronavirüse yakalandı.

FAİK ÖZTRAK SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Faik Öztrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum.

AVUKATI DA POZİTİF

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

"ÇOK İYİYİM, BENİMLE TEMAS ETMİŞ KİŞİLERİ UYARMAK İSTEDİM"

Konuya ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Çelik, "Maalesef yaptırdığım Covid 19 testinin pozitif çıktığı şimdi bildirildi! Ben çok iyiyim ancak, az da olsa benimle temas etmiş kişileri uyarmak istedim! Lütfen dikkat edin ve test yaptırmayı ihmal etmeyin.." ifadelerini kullandı.

SON OLARAK DANIŞMANI

Yaklaşık 10 yıldır CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak görev yapan Recep Cengiz'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Genel durumunun iyi olduğu belirtilen emekli albay Cengiz, daha önce Anıtkabir komutan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Recep Cengiz, Genel Merkezde son bir haftada koronavirüs testi pozitif çıkan 4. isim oldu. Pazar günü, Genel Başkan Yardımcısı ve MYK üyesi Onursal Adıgüzel testinin pozitif çıktığını açıkladı. Adıgüzel'den sonra, yine MYK üyesi ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, saatler sonrasında ise, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.