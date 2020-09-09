09 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan CHP'li Faik Öztrak'a geçmiş olsun telefonu

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan CHP'li Faik Öztrak'a geçmiş olsun telefonu

, koronavirüs testi pozitif çıkan Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sn. 'ı arayarak geçmiş olsun dilediğini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, "En kısa zamanda sağlığına kavuşarak işinin başına dönmelerini temenni ederim." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
ABONE OL
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan CHP'li Faik Öztrak'a geçmiş olsun telefonu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs testi pozitif çıkan CHP'li Öztrak için yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sn. Faik Öztrak ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. En kısa zamanda sağlığına kavuşarak işinin başına dönmelerini temenni ederim. Rabbim'den tüm hastalara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

Son dakika: CHPli Faik Öztrak koronavirüse yakalandı SON DAKİKA: CHP'Lİ FAİK ÖZTRAK KORONAVİRÜSE YAKALANDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA