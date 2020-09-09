Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan CHP'li Faik Öztrak'a geçmiş olsun telefonu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs testi pozitif çıkan CHP'li Öztrak için yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sn. Faik Öztrak ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. En kısa zamanda sağlığına kavuşarak işinin başına dönmelerini temenni ederim. Rabbim'den tüm hastalara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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