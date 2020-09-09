Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar

Tarim ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından derlenenler;

Afetlerde yer almaya çalışma önemli. Bir bakanın ajandası her zaman yoğundur ama son 18 yılda Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın çalışma politikasıyla daha yoğun oldu. Afet olduğu zaman gidip vatandaşın ihtiyacını sormalı ve dertlerinin çözümü aranmalı.

Orman teşkilatı olarak 500 km üzerinde yol tamiratı yaptık.Türkiye'de artık hükümet yönetme şekli değişmiştir. Hizmetin şekli de değişmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız hükümet etme ve hizmet etme şeklini bu şekilde ayarlamıştır.

"CEZASI MÜEBBET"

Aktif yangınlarımız Bursa Kestel'de var. Orman yangınlarının genelinde geçen yıldan bu yana yüzde 30 arttı. Bunun bir kısmı meteorolojik, bir kısmı ise kasıtlı olarak yakıldıklarını biz de düşünüyoruz. Zaman zaman bulgular da oluyor. Bunlar yakalandıkça da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ormanı kasıtlı yakmanın cezası müebbet. Kusurlu yaksanız da yangından çıkan maliyet kişiye yükleniyor.

Detaylar gelecek....