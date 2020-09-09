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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınlarına nasıl müdahale edildiğini A Haber'de anlattı

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Giriş: 09.09.2020 22:48
Güncelleme:09.09.2020 22:54
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, A Haber canlı yayınında orman yangınları hakkında bilgi verdi. Bakan Bekir Pakdemirli, orman yangınlarına nasıl müdahale edildiğini ve teknolojinin nasıl kullanıldığını anlattı.

A Haber canlı yayınında orman yangınları hakkında bilgi verdi.

"CEZASI MÜEBBET"

Aktif yangınlarımız Bursa Kestel'de var. Orman yangınlarının genelinde geçen yıldan bu yana yüzde 30 arttı. Bunun bir kısmı meteorolojik, bir kısmı ise kasıtlı olarak yakıldıklarını biz de düşünüyoruz. Zaman zaman bulgular da oluyor. Bunlar yakalandıkça da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ormanı kasıtlı yakmanın cezası müebbet. Kusurlu yaksanız da yangından çıkan maliyet kişiye yükleniyor.

YANGINLARA NASIL MÜDAHALE EDİLİYOR?

Meteorolojik çalışmaların ardından rüzgarın hızı, kaç saat sonra nereye doğru evrilecek bunların hepsi süper bilgisayarlarla hesaplanıyor. Orman yangınlarındaki mücadelemizde teknolojiyi kullanmamız çok önemli. Bu sene İHA'ları efektif olarak orman yangınlarında kullanmaya başladık. Büyük resmi görmediğinizde işiniz zorlaşıyor. Bu yüzde İHA'lar tepede bekliyor. Termal kameralar ile her şeyi gündüz gibi görüyorlar.

Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor?
Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor?
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