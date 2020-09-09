Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kosova ve Sırbistan Cumhurbaşkanları ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın yaptığı görüşmelerde, Türkiye-Kosova ve Türkiye-Sırbistan ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Görüşmelerde, Başkan Erdoğan'ın, Thaçi ve Vucic ile ikili ve bölgesel konularda yakın iş birliğini ve istişareyi sürdürme hususunda mutabık kaldığı belirtildi.