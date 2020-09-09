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Son dakika | İstanbul Adalet Sarayı önünde silah sesleri

Son dakika haberi...Çağlayan'daki önünde hareketli anlar yaşandı. Silah sesi duyulması üzerine polis alarma geçti. Bu sırada adliye önünde bulunanlar büyük panik yaşadı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
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Son dakika | İstanbul Adalet Sarayı önünde silah sesleri

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde hareketli anlar yaşandı. Silah sesi duyulması üzerine polis alarma geçti. Bu sırada adliye önünde bulunanlar büyük panik yaşadı.


Çağlayan Adliyesi önünde akşam saatlerinde mesainin bitmek üzere olduğu dakikalarda silahlar patladı. Yaklaşık 10 el silah sesi duyuldu. 4 şüpheli gözaltına alındı.

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