CHP'li İBB'nin işgali son buldu! Kaçak heykeli kaldırdılar

CHP İBB YÖNETİMİ; TESCİLİ YAPILAN VE PROJESİ ÇİZİLEN EMİRLER MESCİDİ'NİN ALANINA HEYKEL İNŞA ETTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu; Sirkeci'de bulunan Emirler Mescidi'nin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine karar verdi. Önceki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurul tarafından tescili yapılan Emirler Mescidi'nin projesi çizildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'nın; Emirler Mescidi'nin bulunduğu alana heykel inşa etti.

İŞTE O SÜREÇ

İstanbul Çevre Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği (İSTED) kamuoyunda Sirkeci Camii veya Emirler Camii olarak bilinen Emirler Mescidi'nin ihyası için İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvurdu.

Kurul; Emirler Mescidi'nin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine karar verdi. Kurul; Emirler Mescidi'nin tespit ve tescilinin 2863 sayılı yasanın 7. maddesi kapsamında yeterli bulunduğunu, aynı yasanın 6. maddesi gereğince söz konusu mescidin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine hükmetti.

Kararda; 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tadilatının uygun olduğuna, söz konusu plan tadilatının meri 1/1000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'na işlenmesine, restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin Sanat Tarihi raporu ile beraber kurula iletilmesine istendi.

KADASTRAL HARİTALARDA DA MESCİD OLARAK GÖZÜKÜYOR

Emirler Mescidi'nin bulunduğu alan; 1875 tarihli Mühendishane, 1913-1914 tarihli Alman Mavileri, 1922 tarihini esas alarak çizilen Muller-Wiener, 1933 tarihli kadastral haritalarında mescid olarak gözüküyor.

Kurul dosyasında; Emirler Mescidi'nin yıkılmadan önce çekilen fotoğraflar da yer aldı. Söz konusu fotoğraflarda Emirler Mescidi'nin olduğu açıkça görülüyor.

EMİRLER MESCİDİ'NİN ALANINDAKİ BENZİN İSTASYONU KALDIRILDI

Emirler Mescidi'nin bânisinşn 1760'lı yıllarda yaşayan Emîr Hâce Seyyid Mustafa Efendi olduğu ifade edildi. Mescid; 1955-1957 istimlâkleri sonucu yıkıldı ve ticari alan olarak kullanılmaya başlandı. Mescid alanında en son benzin istasyonunun bulunduğu ifade edildi. Benzin istasyonunun kaldırıldığı öğrenildi. Emirler Mescidi; kamuoyunda Sirkeci Camii veya Emirler Camii olarak biliniyor.

İSTED: "EMİRLER MESCİDİ'NİN YERİNE GAYRİ YASAL İNŞA EDİLEN HEYKEL KALDIRILSIN"

İstanbul Çevre Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği (İSTED); Emirler Mescidi'nin alanına inşa edilen heykelin kaldırılması için İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne başvurdu.

İSTED Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erhan Sarışın; İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescilli ve ihyasını bekleyen Emirler Mescidi'nin yerine gayri yasal inşa edilen heykelin kaldırılmasını istedi.



Dr. Erhan Sarışın'ın; İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru şöyle:

"İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hocapaşa Mah. 1 Ada 18 Parselde (Eski 13 Parsel), İstanbul Iv Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20 Mart 2013 tarih ve 1327 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen Emirler Mescidi'nin ihya edileceği alana valiz taşıyan bir insan heykelinin gayri yasal olarak inşa edildiğini (ilgi) Sabah, A Haber ve Takvim basın kuruluşlarının internet sitelerinde yayınladıkları haberleri ile fark etmiş bulunup yerinde yaptığımız incelemeler ile yapılan haberin doğruluğunu teyit etmiş bulunmaktayız..

Söz konusu kadimde mevcut, tarafınızca tescilli ve ihyasını bekleyen Emirler Mescidinin yerine gayri yasal inşa edilen heykelin kaldırılması hususunda gereğini yapılmasını arz ederim."

KENAN KIRAN-SABAH