- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: Çağlayan Adliyesi'nde silahlı saldırı! İki grup çatıştı | İşte ilk görüntüler
Son dakika haberleri... Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri duyuldu. İki grubun çatışmaya girdiği olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik son durumu aktardı.
Olay saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Adliye önünde husumetli olduğu öğrenilen iki grup birbirine girdi. Silah sesi duyulması üzerine polis alarma geçti.
Silahlarını çeken polis, kavga eden gruba yöneldi.
Kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.