Son dakika: Seyahat kısıtlaması var mı? Şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Genelge yayımlandı mı?

Son dakika... Seyahat kısıtlaması olacak mı? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası bazı illerde şehirler arası seyahat kısıtlaması getirilmişti. Kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte bu kısıtlamalar kaldırılmıştı. Bayram ve sonrası yapılan düğünler nedeniyle vaka sayısında artış görüldü. Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından ek "Kovid-19 Tedbirleri" genelgesi yayımlandı. Peki, seyahat kısıtlaması var mı? Şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? Genelge yayımlandı mı? İşte cevaplar...

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı'nın ek genelge yayımlamasının ardından şehirler arası seyahat yasağının olup olmadığı araştırılıyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Seyahat yasağı ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.