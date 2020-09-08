Son dakika: Canlı müzik mekanları yasak mı? Canlı müzik yasağı olan iller hangileri? İşte yeni genelge...

Son dakika... Canlı müzik yasaklandı mı? Koronavirüs salgını sonrası kontrollü normal hayata geçiş dönemi ile birlikte bazı mekanlar yeniden açılmıştı. Ancak canlı müzik gibi bazı mekanlarda sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle yeni kararlar alınmaya başlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, canlı müzik mekanları yasak mı? Canlı müzik yasağı olan iller hangileri? İşte yeni koronavirüs genelgesi...

CANLI MÜZİK YASAKLANDI MI? HANGİ İLLERDE YASAK OLACAK?

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Bu gece saat 00.00'dan itibaren 81 vilayette kafeterya, restoran gibi yerlerde hem canlı müzik, hem de kasetten müzik olmayacak. Genelgeyi valiliklere gönderdik. Derhal uygulanmaya başlayacak." denildi.

Genelgede konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"-Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmeyecek. Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler bu konuda gerekli tüm tedbirleri alacak."